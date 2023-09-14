Polisten uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde uyuşturucu madde üretici ve satıcılarına yönelik operasyonlara devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 20 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişek ele geçirildi.