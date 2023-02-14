Polisten yağmacılara geçit yok

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iş yerlerinden yağma yapan bir kişi, polis tarafından yakalandı.

Polisten yağmacılara geçit yok
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iş yerlerinden yağma yapan bir kişi, polis tarafından yakalandı.

Samandağ’a bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde devriye yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri A.K.’yi durdurdu. A.K.’nin arabasında yapılan aramada; powerbank, şarj aleti, el feneri, kapı açacağı, tornavida, iç çamaşırı, makas, laptop, mont, pantolonlar, cep telefonu, televizyon, mutfak ocağı, kolonya, tıraş makinesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.