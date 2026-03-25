Politik kurgu romanı 'Operasyon Altın Kubbe' tanıtıldı

Yazar Mehmet Hilmi Aygün’ün kaleme aldığı politik kurgu romanı ‘Operasyon Altın Kubbe’nin tanıtım programı Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte füze saldırısını konu alan politik gerilim romanının ortaya çıkış süreci ve ele aldığı küresel gelişmeler değerlendirildi.

Yazar Mehmet Hilmi Aygün’ün kaleme aldığı ve Türkiye ile uğraşmanın gerilimini merkezine alan politik kurgu romanı "Operasyon Altın Kubbe", Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen programla tanıtıldı. Hayat Yayın Grubu tarafından yayımlanan romanın tanıtım programa medya temsilcileri ve davetliler katıldı. Türkiye ile uğraşmanın gerilimini konu alan romanın, günümüz jeopolitiğinde Ortadoğu’da son yollarda yaşanan gerilimlerden ve saldırılardan esinlenerek kaleme alındığı belirtildi. Eserde, son yıllarda Doğu Akdeniz’de artan askeri hareketlilik, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen tatbikatlar ve uluslararası açıklamaların bölgesel bir çatışma ihtimalini gündeme getirdiği vurgulandı.

Romanın kurgusunda, "Samuel 15:3" kodunun devreye girmesiyle başlayan bir savaş senaryosu ele alınıyor. İsrail’in Ankara’yı hedef alan bir füze saldırısının Türkiye tarafından savaş sebebi sayılmasıyla iki ülke arasında kısa sürede büyük bir askeri çatışmanın başladığı aktarılıyor. Eserde, yerli ve milli savunma sistemlerinin devreye girmesiyle Türkiye’nin hızlı bir şekilde organize olduğu, ülke genelinde seferberlik ilan edildiği ve uzun süredir gizli kalan bir organizasyonun savaşın seyrini değiştirecek hamleler yaptığı ifade ediliyor. İstihbarat operasyonları, askeri stratejiler ve uluslararası diplomasi trafiğinin iç içe geçtiği romanın, politik gerilim türünde dikkat çeken bir eser olarak öne çıktığı kaydedildi. Tanıtım programında katılımcılara kitap hakkında bilgi verilirken, etkinlik imza töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

"Kitabım bir farkındalık çağrısı"

Yazar Mehmet Hilmi Aygün, "Kitabım aslında bir farkındalık çağrısı. Günümüzdeki olaylara baktığımda ufukta yaklaşan olayları insanlara izah etmek istedim. Füze saldırısının nereye varabileceğini, atılacak bir sonraki adımların neleri doğurabileceğini anlattım. Aslında bir savaş var ve bu savaşın adım adım nasıl yaklaştığını, Türkiye’nin buna nasıl reaksiyon verdiğini sonunda da ne olduğunu aktardım. Bunu yaparken de gerçeklikten kopmadan bir kurgu dünyası inşa ettim. Okuyanların çok aksiyonlu, tempolu bir kitapla karşılaşacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi.

Kitabı yazarken en çok zorlandığı kısımları açıklayan Aygün, "En zorlandığım nokta inançlarında bu işin temellerini anlatmaktı. Bir dinin bu kadar tahrif edilip, insanlık düşmanı, merhametten yoksun olabileceğini düşünmemiştim. Tahrif edilmiş bir inanç sistemine bunun bir insanlık politikası olmuş olması beni çok şaşırttı" ifadelerini kullandı.

"Sınırları aşmak kabuğumu kırmak gibiydi"

Aygün açıklamasının devamında, "Diğer kitaplarımda çok etik sınır ve ahlaki çerçeve vardı. Bu kitapta ise bu sınırların tamamen aşıldığı bir olayı yazıyoruz. Bu sınırları aşmak kendi kabuğumu kırmak gibiydi. Ayrıca çocuk edebiyatından yetişkin edebiyatına geçiş benim işin daha zordu. Okuyucular kitabı okumadan derin bir nefes alsın, çünkü kitabı çok hızlı okuyacaklar. Okuduktan sonra da biz ne yaşadık diye kendilerine soracaklar" diye konuştu.