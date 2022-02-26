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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan Çatalca ziyareti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan Çatalca ziyareti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca ziyareti kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler Merkezi’ni ziyaret etti. Burada Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile bir araya gelen Bakan Yanık, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlığın ardından AK Parti İlçe Başkanlığı’na geçen Yanık, vatandaşlarla ve esnafla da selamlaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a ziyareti sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve ilçe protokolü de eşlik etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na da giden Bakan Yanık, bu sırada yapımına devam edilen Çatalca Millet Bahçesi’ni de gezdi. Yanık, Çatalca Belediyesi’ne ve Çatalca Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne de ziyarette bulundu. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelen Bakan Yanık, çocukların hazırladığı gösteriyi izledi ve onlarla birlikte zeytin ağacı dibine toprak attı.

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