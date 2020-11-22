AK Parti Bozoğlu ile devam ediyor

Mega Saray tesislerinde gerçekleştirilen kongreye katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uydu. Kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Emine Sare Aydın, Tülay Kaynarca, Şamil Ayrım, Hasan Turan, Abdullah Güler ve Ahmet Hamdi Çamlı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ile bazı ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Tek liste ile girilen seçim sonrasında Mutlu Bozoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şöyle oluştu;

ASİL

Ahmet Ali Zilan, Akın Çınar, Aydın Yazıcıoğlu, Ayfer Uçar Dağgül, Cantürk Kılıçer, Cesim Zengin, Dicle İhtiyaroğlu, Duran Karagülmez, Ekrem Pamuk, Erkan Büyükkara, Erkan Ayyıldız, Esra Yılmaz, Hakan Bayraktar, Hasan Türkyılmaz, İremnaz Aslan, Kubilay Han, Latif Umuç, Muhsine Çiçek, Ramazan Yaman, Sacide Karakuş, Sedat Alkış, Sedef Arslan, Sema Günaydın, Semanur Kepenek, Serhat Gül, Serkan Aydın, Serkan Topaloğlu, Seyfettin Çetinkaya, Tarkan Uçan

YEDEK

Yunus Emre Kılıç, Mesut Uygur, Mehmet Çakmak, Nedim Şirin, Sadık Bulut, Dilek Erdoğdu, Sevgi Erol, Fatih Kaya, Ayşe Ergün, Hilal Arslantaş, Sibel Karan, Atacan Özdemir, Haşim İnbaşı, Mustafa Karataş, Nihat Polat

İL DELEGESİ ASİL

Mutlu Bozoğlu, Ülkenur Büke, Şafak Karabina, Hüseyin Turan, Rıfat Kutlu, Çiğdem Çavdar Çelebioğlu, Olcay Karahan, Fehmi Aslan, Muhammet Topaloğlu

İL DELEGESİ YEDEK

Emrah Gören, Suat Sevaz, İrfan Tabak, Ümit Bakacak, Saim Saykın

“ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Kongre sonrası açıklama yapan Mutlu Bozoğlu “Kıymetli Dostlarım, Bugün gerçekleştirdiğimiz AK Parti Silivri İlçe Teşkilatımızın 7. Olağan Kongresi neticesinde 3 yıla yakın süredir sürdürdüğümüz İlçe Başkanlığı görevine kongremize katılan kıymetli delegelerimizin oyları ile yeniden seçilmenin heyecanını yaşamaktayım. Öncelikle bu ulvi göreve şahsımı tekrar layık gören kıymetli siyasi büyüklerimize teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefine giden ‘Kutlu Davası’ yolunda göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana bizlerle birlikte inandığı yolda yürüyen birlikte çalıştığımız tüm dava arkadaşlarıma değerli emek ve gayretleri için şükranlarımı sunuyor; yeni dönemde aramıza katılan arkadaşlarımız için de görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.

Bu vesile ile Ak Parti Silivri İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresine katılımlarıyla bizleri onurlandıran Ak Parti İstanbul İl Başkanımız Bayram Şenocak, Milletvekilimiz Hasan Turan, Ahmet Hamdi Çamlı, Emine Sare Aydın Yılmaz, Abdullah Güler, Nevzat Şatıroğlu, Şamil Ayrım ve Tülay Kaynarca'ya, Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, kongremize çelenk, çiçek, telgraf, telefon ve mesajları ile güzel dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor; Covid-19 salgını sebebiyle Genel Merkezimizin kararı neticesinde kongremize davet edemediğimiz kıymetli protokol üyelerimize, STK temsilcilerimize ve Silivrili hemşehrilerimize anlayışları için şükranlarımı sunuyorum. Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 21:54