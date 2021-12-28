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AK Parti Gümüşyaka Danışma Meclisi gerçekleştirildi

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Gümüşyaka Mahalle Danışma Meclisini değerlendiren AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, “Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Aşkımız, sevdamız, yârimiz, yarınımız, vatanımız var” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gümüşyaka Danışma Meclisi gerçekleştirildi

Ak Parti Silivri İlçe Başkanlığı İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve teşkilat Mensuplarının katılımları ile Gümüşyaka Mahalle Danışma Meclisi gerçekleştirildi.Danışma meclisini değerlendiren İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, “Gümüşyaka Mahalle Danışma Meclisi'nde teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Mahallemizin ortaya koyduğu çok değerli çalışmalardan ötürü her birine teşekkür ediyoruz. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Aşkımız, sevdamız, yârimiz, yarınımız, vatanımız var. İnandığın yolda yürü” ifadelerini kullandı.

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