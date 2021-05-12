AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “Ramazan ayında işgalci İsrail’in saldırıları devlet terörizmidir”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Mübarek Ramazan ayında işgalci İsrail’in saldırıları devlet terörizmidir. Kudüslü kardeşlerimizin insani ve dini haklarının engellenmesi büyük bir zulümdür. Tarihte hiçbir zulüm payidar olmamıştır. İsrail’in işgali de, zulmü de asla payidar olmayacak, elbet bir gün son bulacaktır” dedi.
“İsrail zulmü de asla payidar olmayacak”Tarihten bugüne zulmün asla payidar olmadığına vurgu yapan Kabaktepe, “İsrail’de bir devlet değil, terörizm yöntemleriyle Filistinli kardeşlerimizin insani haklarını, ibadi haklarını, dini haklarını, en temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, onlara en şiddetli zulmü uygulayan bir devlet terörizmiyle karşı karşıyayız. Her Ramazan ayında bunu yapmaları da manidardır. Ancak şunun da altını çizmek istiyoruz ki tarihi bir gerçektir, kadim bir gerçektir; zulüm hiçbir zaman payidar olmamıştır. Bugün İsrail’in terörize ederek terör faaliyetleriyle, işgalci bir tavırla Kudüs’te, Filistin’de uyguladığı zulüm payidar olmayacak, elbet bir gün son bulacaktır” dedi.