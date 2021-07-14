AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Sultangazi Belediyesini ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultangazi Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’la bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultangazi Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’la bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye eşlik eden heyette AK Parti İstanbul Teşkilatı Başkan Yardımcıları ile Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Vekili Songül Sarı Gündoğdu yer aldı.

Görüşmeye Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı ile teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar dolayısıyla Sultangazi’ye sizin şahsınızda teşekkür ederiz" diye konuştu. Kabaktepe, bayram sonrası farklı bir programda yeniden Sultangazi’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Başkan Dursun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, Sultangazi’de ’Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında detaylı bir sunumla bilgi verdi. Başkan Dursun, "Hedefimiz eğitimde lider, kültürde önder, sportif faaliyetlerde şampiyon bir ilçe olmak ve Sultangazi’yi Sultanşehir yapmak" dedi.