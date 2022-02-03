AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları’ndan Regaip Kandili programı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Regaip Kandili dolayısıyla Şehzadebaşı Camii’nde program düzenledi. Programda Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunarak, dualar edildi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Regaip Kandili dolayısıyla Fatih’te bulunan Şehzadebaşı Camii’nde program düzenledi. Programa AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okunarak, dualar edildi. Program sonrasında 15 Temmuz şehidi İlhan Varank ve edebiyatçı Sezai Karakoç’un kabirleri ziyaret edilerek, dualar okundu.