AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul eğitim programları başlıyor

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İstanbul eğitim programları başlıyor. ‘Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin’ temasıyla başlatılan eğitim programları kapsamında AK Değerler Eğitimi, Siyasal İletişim ve Yeni Medya, Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitimi başta olmak üzere çeşitli eğitimler verilecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de programda teşkilata hitap edecek.

AK Parti AR-GE ve Eğitim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in koordinatörlüğünde organize edilen AK Parti Teşkilat Akademisi başladı. Türkiye genelinde devam eden eğitimlerin İstanbul programı belli oldu.

Teşkilat üst yönetimleri de katılacak

AK Parti İstanbul Teşkilatı’na yönelik organize edilen teşkilat akademisi eğitimleri bu hafta sonu başlayacak. AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitim’den sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan’ın yönetiminde düzenlenecek programlara; İstanbul 3 Kademe İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 3 Kademe 39 İlçe Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve 3 Kademe Mahalle Başkanları katılacak.

YENİ medyadan savunma sanayine kadar zengin eğitim programı

AK Parti Teşkilat Akademisi kapsamında; AK Değerler Eğitimi, Etkili İletişim, Siyasal İletişim ve Yeni Medya, Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitimi başta olmak üzere pek çok konu başlığında eğitimler verilecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eğitim programlarına katılıp teşkilata hitap edecek. Ayrıca; AK Parti MYK/MKYK, parti yöneticileri, Bakanlar, Milletvekilleri, akademisyenler, medya, sivil toplum, kültür ve sanat alanında uzman eğitimler ders verecek.

4 bini aşkın teşkilat mensubu katılacak

11 ve 12 Aralık 2021 tarihlerinde 10.00 ila 16.00 saatleri arasında düzenlenecek programlar 5 farklı merkezde gerçekleştirilecek. Bu tarihteki eğitim programlarına 20 ilçeden 4 bini aşkın teşkilat mensubu katılacak. Geriye kalan 19 ilçenin programları da sonraki haftalarda belirlenecek.