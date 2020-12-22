AK Parti’de Görev Dağılımı Yapıldı

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada “Hep birlikte, millete hizmet yolunda yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda gerçekleşen bayrak değişimlerinin ise gücümüze güç kattığı inancındayız. Bu vesile ile bize güç veren kurucularımıza, delegelerimize, mahalle, ilçe ve il yöneticilerimize, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, tüm Ak Parti camiamıza ve bizlere destek veren tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hep birlikte büyük milletimize hizmet etmeye, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğimiz Yürütme Kurulumuz Ak Parti'mize ve Silivri’mize hayırlı olsun” ifadelerine verilirken görev dağılımı şöyle oluştu;

Mutlu Bozoğlu-İlçe Başkanı

Serkan Aydın-Siyasi ve Hukuk İşleri

Hasan Türkyılmaz-Yerel Yönetimler

Sedat Alkış-Teşkilatlanma

Kubilay Han- Ekonomi İşleri



Semanur Kepenek-Seçim işleriAhmet Ali Zilan-Sivil Toplum ve Halkla ilişkilerHakan Bayraktar-Tanıtım ve MedyaEkrem Pamuk-Mali ve İdari İşlerAyfer Uçar Dağgül- Sosyal PolitikalarEsra Yılmaz-İlçe Sekreteri