AK Parti’de Görev Dağılımı Yapıldı

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada “Hep birlikte, millete hizmet yolunda yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda gerçekleşen bayrak değişimlerinin ise gücümüze güç kattığı inancındayız. Bu vesile ile bize güç veren kurucularımıza, delegelerimize, mahalle, ilçe ve il yöneticilerimize, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, tüm Ak Parti camiamıza ve bizlere destek veren tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hep birlikte büyük milletimize hizmet etmeye, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğimiz Yürütme Kurulumuz Ak Parti'mize ve Silivri’mize hayırlı olsun” ifadelerine verilirken görev dağılımı şöyle oluştu;
Mutlu Bozoğlu-İlçe Başkanı
Serkan Aydın-Siyasi ve Hukuk İşleri
Hasan Türkyılmaz-Yerel Yönetimler
Sedat Alkış-Teşkilatlanma
Kubilay Han- Ekonomi İşleri
Ahmet Ali Zilan-Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler
Hakan Bayraktar-Tanıtım ve Medya
Ekrem Pamuk-Mali ve İdari İşler
Ayfer Uçar Dağgül- Sosyal Politikalar
Esra Yılmaz-İlçe Sekreteri