AK Partili gençlerden farkındalık

AK Parti Silivri İlçe Gençlik Koları, İşitme Engeliler Haftası nedeniyle buroşür dağıtarak farkındalık yarattı. Ak Partili gençlerin işitme engelilerine yönelik dikkat çeken çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

İLETİŞİM KONUŞMAK ve DUYMAK DEĞİLDİR, İLETİŞİM ANLAŞMAKTIR!

AK Partili Gençler, İşitme Engeliler Haftası nedeniyle yaptıkları çalışmayla ilgili şu bilgi notunu paylaştı;

23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası için Ak Parti Silivri İlçe Gençlik Kollarımızın hazırlamış olduğu broşürleri farkındalık yaratmak adına halkımız ile paylaştık.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hitmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Genel Müdürlüğü'nün Şubat 2021 verilerine göre engelli olarak yetkili hastanelerden

rapor alarak ulusal veri sisteminde kayıtlı olan işitme engelli birey sayısı; 179.867



İşitmeyi tedavi yoluyla düzeltme imkanı kalmadığı zaman kullanılan ve protez işitmekazancı sağlamayı amaçlayan cihazlara "İşitme Cihazı" adı verilir.Öncelikli olarak uzman hekimin kulak burun boğaz muayenesinden geçen işitme kayıplıhastaların gerekli odyolojik incelemesi odyolog tarafından yapılır.Bu süreç sonucunda işitme kaybının varlığı anlaşılarak işitme cihazı kullanılmasınakarar verilmiş olan bireyler, işitme cihazı kullanabilirler.