AK Partili gençlerden farkındalık

AK Parti Silivri Gençlik Kolları, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası olması nedeniyle buroşür dağıtarak farkındalık yarattı. Gençlerin bu çalışması kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.

AK Partili gençlerden farkındalık
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AK Parti Silivri İlçe Gençlik Koları, İşitme Engeliler Haftası nedeniyle buroşür dağıtarak farkındalık yarattı. Ak Partili gençlerin işitme engelilerine yönelik dikkat çeken çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. 

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AK Partili Gençler, İşitme Engeliler Haftası nedeniyle yaptıkları çalışmayla ilgili şu bilgi notunu paylaştı;   
23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası için Ak Parti Silivri İlçe Gençlik Kollarımızın hazırlamış olduğu broşürleri farkındalık yaratmak adına halkımız ile paylaştık.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hitmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü'nün Şubat 2021 verilerine göre engelli olarak yetkili hastanelerden
rapor alarak ulusal veri sisteminde kayıtlı olan işitme engelli birey sayısı; 179.867

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İşitmeyi tedavi yoluyla düzeltme imkanı kalmadığı zaman kullanılan ve protez işitme
kazancı sağlamayı amaçlayan cihazlara "İşitme Cihazı" adı verilir.
Öncelikli olarak uzman hekimin kulak burun boğaz muayenesinden geçen işitme kayıplı
hastaların gerekli odyolojik incelemesi odyolog tarafından yapılır.
Bu süreç sonucunda işitme kaybının varlığı anlaşılarak işitme cihazı kullanılmasına
karar verilmiş olan bireyler, işitme cihazı kullanabilirler.

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