AK Parti’li Turan’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinde söylediği, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” sözlerine tepki gösterdi. Turan, “Demokrasinin yolu; Çanakkale ruhundan, Mehmet Akif’in memleketinden, tüm Türkiye’de eşit vatandaşlıkla, eşit yurttaşlıkla beraber omuz omuza geçer. Neden bir il diğerlerinden önce gelsin? Biz 81 ilimizi eşit görüyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Bayramiç Asım’ın Nesli Derneği’nin düzenlediği Futsal Turnuvası final karşılaşmasına katıldı. Maç öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinde söylediği, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” sözlerine tepki gösterdi.

Demokrasinin yolunun Çanakkale ruhundan ve Mehmet Akif’in memleketinden geçtiğini belirten Turan, “Diyorlar ki, ‘Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer.’ Hayır, Demokrasinin yolu; Çanakkale ruhundan, Mehmet Akif’in memleketinden, tüm Türkiye’de eşit vatandaşlıkla, eşit yurttaşlıkla beraber omuz omuza geçer. Neden bir il diğerlerinden önce gelsin? Biz 81 ilimizi eşit görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hangi partiye oy verirse versin, hangi mezhepten, hangi anlayıştan olursa olsun eşit görüyoruz. Hangi hakla demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçecekmiş? Demokrasinin yolu Çanakkale Savaşlarında en güzel fotoğrafı veren, Çanakkale Ruhundan geçer. Biz Çanakkale’de milli mücadelemizi yazarken, egemenlik, bağımsızlık kavgamızı verirken, sağımızda kim var diye sorduk mu? Solumuzdaki kim diye sorduk mu? Kadın, erkek, genç, yaşlı, Müslüman, Türk, Kürt mü, Alevi, Sünni diye sorduk mu? Bu bayrağın birliğine, bu vatanın dirliğine inanan kim varsa, beraber olmayı görev bildik. O yüzden bir daha söylüyorum, Çanakkale ruhu demokrasinin çevrileceği en önemli adrestir. Ne Diyarbakır, ne de başka yer. Çanakkale ruhu bu milletin beraberliği, esası ve aslıdır. Siyasi pusulasından çıkacak, siyasi kıblesini bozan kim varsa hatırlatmak isterim ki bu memleketin kalbi Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde atar. Başka adres aramak yanlıştır. Mutlaka bu hatadan dönülmelidir” diye konuştu.