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AK Partililer kan bağışladı

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Mudanya ilçesinde AK Parti teşkilatı kan bağışladı.

AK Partililer kan bağışladı
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Mudanya ilçesinde AK Parti teşkilatı kan bağışladı.

İnci Söğütlü’den boşalan Mudanya AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Orhan Samast ve yönetim kurulu, ilk faaliyetlerini gerçekleştirdi. Orhan Samast, ekibiyle Mudanya Belediyesi önüne gelen Kızılay aracında kan bağışladı.

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Samast, "Ülkemizde eksiliği görülen kan ihtiyacına bir nebzede olsa katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. AK Parti olarak ilk olarak yönetimimiz ile birlikte başlattığımız hareketin, üyelerimizin de iştirâkiyle maksadına ulaşacağı kanaatindeyim" diyerek, Mudanyalıları kan bağışında bulunmaya çağırdı.

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