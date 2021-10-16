Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): “Almanya’da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılamıyoruz” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): “Almanya’da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılamıyoruz” dedi.