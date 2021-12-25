Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor

Altıeylül Belediyesi bünyesinde hizmet veren Beyaz Masalar ve Altıeylül Çözüm Merkezi, 2021 yılında da Altıeylül sakinlerinden gelen talep ve şikâyetleri çözüme kavuşturarak vatandaşlar ile Altıeylül Belediyesi arasındaki en büyük köprü vazifesi görmeyi sürdürüyor.

Özellikle pandemi döneminde gösterdiği performans ile kendinden söz ettiren Altıeylül Belediyesi’nin görünen yüzü olan Beyaz Masalar, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri ivedilikle çözüme kavuşturma konusunda özenle çalışmalarını sürdürüyor. Güler yüzlü ve çözüm odaklı çalışma disiplinleriyle Altıeylül’ün hizmetinde olan Beyaz Masalar, vatandaşlardan gelen tüm talep ve şikâyetleri titizlikle değerlendirip çözüme kavuştururken ilgili birimlerle de koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla açılan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde bulunan diğer Beyaz Masalar da aynı performans ve aynı çalışma disipliniyle Altıeylül’e hizmet vermeyi sürdürüyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde bulunan Beyaz Masalar, vatandaşların Altıeylül Belediyesi ile olan iletişimini daha da kolaylaştıran bir hizmet olarak Altıeylül Belediyesi tarafından Altıeylül’ün hizmetine sunuldu. Özellikle yoğunluğun olduğu aylarda vatandaşlar Cengiz Topel Caddesi üzerinde hizmet veren Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ndeki Beyaz Masalar’dan tüm işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Muhtemel yoğunlukların önüne geçebilmek adına Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ndeki Beyaz Masalar’da verilen hizmeti kullanan vatandaşlar, işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinden çok memnun olduklarını ifade ederek güler yüzlü ve çözüm odaklı çalışma disipliniyle verdikleri hizmet dolayısıyla tüm Altıeylül Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiklerini söylediler.

Başkan Avcı “vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz”

Altıeylül Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve vatandaşların yine ilk iletişim kurduğu birimlerden bir tanesi olan Altıeylül Çözüm Merkezi, 7/24 esasına göre hizmet vererek vatandaşların talep ve şikâyetlerini çözüme kavuşturuyor. Vatandaşlar 444 06 09 numaralı Çağrı Merkezi’ne ulaşarak talep ve şikâyetlerini iletebilecekleri gibi 0533 154 01 01 numaralı WhatsApp, Telegram ve Bip uygulamaları üzerinden online olarak Altıeylül Çözüm Merkezine ulaşabiliyorlar. İhbar Hattı üzerinden talep ve şikâyetler iletilirken ad-soyad, varsa diğer iletişim numarası, konum bilgisi, konuyu açıklayıcı fotoğraf ve video ile yapılan başvurular ilgili birimlere kolaylık sağlarken vatandaşların sorunlarının çözümündeki süreyi de kısaltıyor. Vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepleri ilgili birimler ile koordineli bir şekilde çalışılarak çözüme kovuşturulabilmek için ise BRIDGE isimli uygulamayı kullanan Altıeylül Belediyesi, daha sistemli ve daha programlı çalışıyor. Tüm müdürlüklerin dâhil olduğu BRIDGE uygulaması üzerinden ilgili müdürlüklere bağlı olan birimler talep ve şikâyetleri anında görebiliyor ve hızlı bir şekilde müdahale ederek çözüme kavuşturuyorlar. Alteylül’ün çözümün merkezi olduğunu ve vatandaşların hiçbir konuda iletişime geçmekten çekinmemeleri gerektiğini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak verdiğimiz hizmetlerde vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle birebir iletişim kurduğu Beyaz Masalar ve Altıeylül Çözüm Merkezi’miz ile çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürürken kullandığımız BRIDGE gibi uygulamalar ile de birimler arası koordinasyonu sağlayarak sorunların çözümü hususunda elimizden gelen gayretten daha fazlasını sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bizimle iletişime geçme konusunda kesinlikle bir çekincelerinin olmamasını rica ediyorum. Bizler Altıeylül Belediyesi olarak 7/24 esasına göre vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız 444 06 09 numaralı Çağrı Merkezi’nden ya da 0533 154 01 01 numaralı WhatsApp, Telegram ve Bip uygulamalarını kullanarak bizlere ulaşabilirler” dedi.