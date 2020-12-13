Arkaz, Teröristler Devlet'e meydan okuyamaz!

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde yer yer sert tartışmaların yaşandığı anlar oldu. Karşılıklı atışmaların yüksek olduğu mecliste MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz:

"Yasin Börü'nin Eren Bülbül'ün, Bedirhan Bebeğin, Necmettin öğretmenin, Aybüke öğretmenin daha mübarek kanları kurumadı. Hiç bir hain örgüt, Devlet'e meydan okuyamaz! Buna izin veremeyiz... Hem bu memleketin ekmeğini yiyeceksiniz, hem suyunu içeceksiniz, hem de kanımızı içen düşmanlarla beraber olup, başta gazi meclis olmak üzere milletin başına bomba yağdıracaksınız! Bu asla kabul edilemez. Bunu lanetliyorum! Her Devlet'in kuralları vardır. Eğer Devletin kurallarına uymayacaksan, pensilvanya orada gider orda yaşarsın!" dedi.

MHP'li Arkaz'ın konuşmasında, "Bu memleketin ne kadar haini, bölücüsü varsa, Oğuz’un da bitmeyen, tükenmeyen eri vardır" sözleri salonda büyük alkış aldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020, 21:51