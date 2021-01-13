Avcılar’da Türkiye Değişim Partisi’ne katılım töreni

Avcılar’da Gelecek Partisi’nden istifa ederek Türkiye Değişim Partisi’ne geçiş yapan ilçe başkanı ve kurmaylarına parti rozetleri takdim edildi.

Mustafa Sarıgül tarafından kurulan Türkiye Değişim Partisi’ne Avcılar’dan yeni isimler katıldı. Daha önce Gelecek Partisi’nde olan Hüseyin Ağaoğlu ve kurmayları istifa ederek Türkiye Değişim Partisi’ne katıldığı açıkladı. Parti İl Başkanı Yusuf Polat, Ambarlı’da düzenlenen tören ile Ağaoğlu’na rozeti takdim etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Ağaoğlu, “Bireysel çalışmalarımın Gelecek Partisi’nde aynı değerde ve öncelikli olmadığını fark ettim. Öte yandan son 3 yılın tüm medya ve kamuoyunda Mustafa Sarıgül gerçeğini hissettirdi. Mustafa Sarıgül kadrosu ile kurmuş olduğu Türkiye Değişim Partisi çok önemli bir siyasi gündem oluşturmaktadır. Ülkemizde yaşanan tüm tıkanıkların ve tüm sorunların ülkemizin milli birlik ve beraberlik Atatürk ilkelerine bağlılık anlayışı ile sunmuş oldukları çözümün ülkenin çıkış noktası olduğunu düşünmemi sağladı. Ben bu sebeple bu ekipte yer almak arzumu bildirdim” dedi.

Törende bir konuşma yapan Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat programa katılanlara teşekkürlerini ileterek, programa başlamadan önce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını belirti. Polat, “Diğer partiler kendi liderlerinin yanlışlarını yılmaz şekilde savunuyor. Rakip parti liderlerinin de doğru söylediği şeyi maalesef keskin bir şekilde eleştiriyor. Böyle siyaset olabilir mi bunları kaldıracağız” diye konuştu.