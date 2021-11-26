"BAE’nin Türkiye’deki yatırımları artabilir"

Azerbaycanlı analist Samir Humbatov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında yapılan görüşme ve anlaşmaları değerlendirdi.

Nahyan’ın ziyaretinin Türk Lirası’nın dolar karşısında suni olarak hızla değer kaybetmesiyle birlikte gerçekleştiğini belirten Humbatov, "Taraflar arasında imzalanan 10 milyar dolarlık yatırım Türk Lirası’nın yeniden değer kazanmasına neden oldu. Bu, Türkiye’ye karşı oynanan çirkin oyunun bozulduğu anlamına geliyor. ’Arap Baharı’ sonrasında taraflar arasında bozulan ilişkilerin yeniden canlanmasının özel nedenleri var. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile devam eden gergin ilişkilerin kendisine fayda sağlamadığını, aksine Türkiye’nin bölgede artan rolünün ulusal çıkarlarını gölgede bıraktığının farkındadır. Çünkü Türkiye’nin Libya, Suriye ve Akdeniz’deki konumu herkes tarafından görülüyordu. Uzun yıllardır ittifak içinde olan Suudi Arabistan ve Mısır, Türkiye’ye yakınlaşmaya başladı, bu da birliğin çökmesi anlamına geliyor. Donald Trump döneminde ABD’den güçlü destek alan BAE, Joe Biden döneminde bu desteği göremedi. Aksine Biden, otoriter devletleri demokrasiyle tehdit etti. Türkiye’nin Katar’daki konumu BAE’ye ciddi bir sinyal oldu ve öyle görünüyor ki, Emirlik bu pozisyondan yararlanmaya niyetli. Türkiye hem siyasi, hem ekonomik hem de askeri olarak bölgedeki en güçlü devlettir ve İran’la karşılaşabilecek tek devlettir. Bu ve diğer nedenlerle BAE, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye ilgi göstermeye başladı" dedi.

Türkiye’nin BAE ile ilişkilerini normalleştirmesinin önemli olduğunu aktaran Humbatov, "Ayrıca büyük miktarda mali kaynak, ekonomik işbirliği, Akdeniz’de Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ülke sayısının azalması ve benzer meseleler açısından önemlidir. Bir diğer önemli konu da İsrail Başbakanı ve İsrail Cumhurbaşkanı’nın birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı ilişki ve taraflar arasındaki ilişkilerin normalleşmesi. Bundan sonraki aşamada taraflar arasındaki mevcut ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum. BAE’nin Türkiye’deki yatırım miktarı bile birkaç kat artabilir" diye konuştu.