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Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleştiği bildirilen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenilen görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye’nin haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.
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