Bakan Akar:"Azerbaycan’ın tüm diplomatik çabalarına rağmen, Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlar karşısında sus pus olanların, bugün sergiledikleri tavır ise maalesef tam bir iki yüzlülüktür"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da Anadolu Tersanesi tarafından Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL-DOHA’nın denize indiriliş törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da Anadolu Tersanesi tarafından Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL-DOHA’nın denize indiriliş törenine katıldı.
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