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Bakan Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin yetkilileriyle görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Afrika ülkeleri yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin yetkilileriyle görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Afrika ülkeleri yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

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3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi İstanbul Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Zirvenin 2’inci gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra çalışmaları kapsamında Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Chipoka Mulenga ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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