Bakan Ersoy: “Kültür sanatı tekrar harekete geçirmek zorundayız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’6. Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi’ ödülleri programında yaptığı konuşmada, “İstanbul’da daha yankılanacak şekilde pandemide biliyorsunuz çok büyük kısıtlamalar var ve kısıtlamalar içinde kültür sanatı tekrar harekete geçirmek, aktiviteleri tekrar aktifleştirmek zorundayız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünce düzenlenen ‘6. Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi’ ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 6.’sı düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda sanatsever katıldı. Ödül töreninden sonra sergiyi gezen Bakan Mehmet Nuri Ersoy sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Kültür sanatı tekrar harekete geçirmek, aktiviteleri tekrar aktifleştirmek zorundayız”

Bakan Ersoy, “Şimdi Kültür ve sanatın desteklenmesi açısından ama özellikle gençlerin, genç sanatçılarımızın desteklenmesi motive etmesi açısından çok çok önemli bir ödül töreni bu ve 6. kez bakanlığımız tarafından gerçekleştiriliyor. 2015 de başladı sonra gelen talepler ve destekler üzerine sürdürülebilir bir hal aldı. Altıncısını özellikle İstanbul’da daha yankılanacak şekilde pandemide biliyorsunuz çok büyük kısıtlamalar var ve kısıtlamalar içinde kültür sanatı tekrar harekete geçirmek, aktiviteleri tekrar aktifleştirmek zorundayız. Biz kendi genel müdürlüklerimizde, birimlerimizde bunu açıkçası zorluyoruz insanları sanata davet etmek için sanatı takip etmeleri için bu açıdan her türlü aktiviteyi, fırsatı kullanıyoruz. Özellikle gençlerimizin sanata hevesli olmaları açısından da çok önemli bu ödüller, teşvik edici oluyor motive edici oluyor. Bundan sonra da hem ödül miktarlarını hem bu tarz aktiviteleri arttırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

“Herkes açısından acı kayıplar”

Ünlü piyanist Timur Selçuk’un ölümü hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Bu değerler tabi çok nadiren buluşuyor, çok uzun süreçlerde kendilerini yetiştiriyorlar. Sanatımıza kültürümüze kazandırdığımız çok önemli değerler. Herkes açısından acı kayıplar, yaşanmaması gereken istemediğimiz üzücü olaylar. Sonuçta hayatın gerçekleri maalesef içinde bulunduğumuz sürecinde gerçekleri. Bu açıdan söyleyecek fazla bir şey yok üzüntülerimizi, taziyelerimizi belirtiyoruz” dedi.