Bakan Karaismailoğlu: "(Akdeniz’deki petrol sızıntısı) Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Suriye’deki elektrik santralinden Akdeniz’e petrol sızıntısıyla ilgili, “Pazartesi sabahından itibaren teyakkuz halindeyiz. Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok. Bütün tedbirlerimizi aldık” dedi.
“Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok”
Suriye’deki elektrik santralindeki petrol sızıntısıyla ilgili de teyakkuz halinde olduklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Geçtiğimiz son pazartesi sabahından itibaren teyakkuz halindeyiz. Ülkemizin Suriye sınırlarının 110 kilometre güneyinde elektrik santralinden petrol sızıntısı oldu ve Akdeniz’e doğru yayılmaya başladı. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kıyılarını, denizlerini koruma altına aldık. Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok. Bütün tedbirlerimizi aldık, römorkörlerimiz, denizlerimiz ve kirlilikle mücadele gemilerimiz bölgede. Özellikle bu sabah itibarıyla 13 tır araçlarımız, ekipmanlarımız İskenderun’u çevirmiş durumda ülkemize ulaşmaması için. Bu kirlilik konusunda ülkemiz çok tecrübeli, biz bütün hazırlıklarımızı bunlara göre yapmıştık. Çünkü, biz 2020 yılında İstanbul Boğazı’ndan yaklaşık 78 milyon ton ham petrol geçişini sağlıyoruz. Burada olabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarımızı almış, teyakkuz durumunda bekletiyoruz. Bütün bilgi ve birikimi şu anda Hatay ve İskenderun ve Akdeniz için bu kirliliğin ülkemize gelmemesi için bütün ekiplerimiz mücadele için teyakkuz halindeyiz. İnşallah ülkemize zarar vermeden bu işin de üstesinden gelmek için büyük bir çaba göstermekteyiz. Şu an için tehlike kontrolümüz altında, bütün tedbirlerimizi aldık” dedi.