Bakan Karaismailoğlu, Başkan İsmet Yıldırım’ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ümraniye’ye giderek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ı ziyarette bulundu. Başkan Yıldırım ile görüşme gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, vazo ve tezhip eserlerinin yer aldığı sergiyi de gezdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Ümraniye Belediyesine giderek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ı ziyaret etti. Bakan Adil Karaismailoğlu’nu başkanlık makamında ağırlayan Başkan İsmet yıldırım ile Bakan Adil Karaismailoğlu arasında burada görüşme gerçekleşti. Başkan Yıldırım, görüşmede Bakan Karaismailoğlu’na vazo hediye etti. Yapılan görüşmenin ardından Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Yıldırım Ümraniye Belediyesinde vazoların ve tezhip eserlerinin sergilendiği sergiyi birlikte gezdi. Toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ümraniye Belediyesi’nden ayrıldı.