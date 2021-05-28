Bakan Karaismailoğlu: “Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.
Açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği Çamlıca Kulesi’nde son hazırlıklar tamamlandı. Açılış öncesi kuleyi ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu çalışmaları yerinde inceledi. Çamlıca Kulesi’nde yaptığı incelemeler sonrası Bakan Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.
“30 bin 150 metrekare bir alana sahiptir”
“Yayıncılık alanında bir ilk”
Kulenin özelliklerine değinen Bakan Karaismailoğlu, “Kulemizin hem eşsiz estetiği hem de mühendislik nitelikleriyle ne kadar övünsek azdır. Öyle ki, Çamlıca Kulesi sayesinde ülkemiz yayıncılık alanında bir ilke daha imza atmış oldu. Dünya’da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabiliyor. İstanbul’da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacı ile kurulan Çamlıca Kulesi’nden, FM radyo yayıncılarına; “anten + birleştirici + verici cihaz + elektrik + jeneratör yedekleme + UPS + elektronik bakım ve onarım + 7/24 esasına göre yayın izleme” olarak tanımlanan hazır verici tesis hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir” diye konuştu.
“Dağınıklık ortadan kalktı, tek kulede toplandı”Çalışmaların önemine sözlerini sürdüren Bakan Karaismailoğlu, “Bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada, 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem Dünya’nın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır. Diğer yandan Çamlıca Kulesi’nin inşası, Çamlıca Tepesi’nin çehresini değiştirme imkânı vermiştir. Bildiğiniz gibi, Çamlıca Tepesi ve İstanbul uzun yıllar adeta bir anten çöplüğünün gölgesinde yaşadı. Hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkileri nedeniyle bu antenlerden İstanbul’u ve İstanbulluları kurtarmamız gerektiği bilinciyle projemizi başarıyla hayata geçirdik. Çamlıca Kulesi ile birlikte, Çamlıca Tepesi’nde dağınık halde bulunan 33 adet büyük anten sökülerek, tüm hizmetler tek kulede toplandı. Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde de maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı. Yani Çamlıca Kulesi Türkiye’ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi” dedi.