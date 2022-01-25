Bakan Karaismailoğlu: “Dünkü kadar olmasa da zorlu iklim koşulları devam edecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da terk edilmiş araçları kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu "Saat 13.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden otomobil geçişlerine izin verilecek" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da kar yağışının devam ettiği bölgelerde yaptıkları incelemelerin ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu İstanbul’un son yılların en yoğun kar yağışını aldığını belirterek, "Yağış nedeniyle maalesef ulaşımda önemli aksamalar yaşadık. Saat 16.00 itibariyle kar ve tipi şiddetini arttırarak devam etti. Çok yoğun bir gece geçirdik. Maalesef yolda kalan vatandaşlarımız da sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak özverili bir çalışma yapıldı. İklim koşullarının yoğun etkisi altında 11 bin vatandaşımız, 3 bin 900 araç ile bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti. Özellikle Mahmutbey kavşağı ile Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zamanda durdu. Yine Yassıören ile Çatalca arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa şu anda trafik işliyor. Ama Mahmutbey Hadımköy arasında ve Yassıören Çatalca arasında terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor" dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden saat 13.00 itibariyle otomobil geçişlerine izin verileceğini açıklayan Karaismailoğlu, ağır vasıtalar için sürecin biraz daha uzayacağını, terk edilmiş araçlar kaldırılmadan Hasdal ve Mahmutbey kavşağı yönüne trafik verilmeyeceğini kaydetti.

İstanbul Havalimanı’nda uçuşların yavaş da olsa başlayacağını söyleyen Karaismailoğlu "Hızlı trenler İstanbul - Ankara arası çalışmakta. Marmaray bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek. Dünkü kadar olmasa da zorlu iklim koşulları devam edecek. O yüzden bizim yönümüzden olağanüstü hal devam ediyor. İnşallah bu sürecin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.