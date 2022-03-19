Bakan Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi’ni ziyaret edip, temsili şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabah saatlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşasında çalışan işçilerle bir araya gelerek kahvaltı etti. Burada bir açıklama yaptıktan sonra yola çıkan Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçerek, tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi’ne geldi. Burada Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak sembolik şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı. Daha sonra Meçhul Asker kabrinin başında dualar okundu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra şehitlikleri gezen ziyaretçilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bakan Karaismailoğlu’na ziyaretinden dolayı hediye takdim etti.