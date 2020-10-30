Bakan Koca: ”Yerli ürünlerimizi kardeşlerimizle paylaşarak onların salgınla mücadelelerine katkı sağlıyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yerli üretimimiz olan maske, tulum gibi kişisel koruyucu ekipmanları, ilaçları, solunum cihazlarını kardeşlerimizle paylaşarak onların salgınla mücadelelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da bir otelde düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısına katıldı.

”Yerli ürünlerimizi kardeşlerimizle paylaşarak onların salgınla mücadelelerine katkı sağlıyoruz”

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı programında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ülkelerin sağlık altyapılarıyla birlikte dostluklarının da sınavdan geçtiği salgın günlerinde ülkemiz zati alileriniz liderliğinde başarılı bir mücadeleyle süreci yönetiyor. Talimatlarınızla yerli üretimimiz olan maske, tulum gibi kişisel koruyucu ekipmanları, ilaçları, solunum cihazlarını kardeşlerimizle paylaşarak onların salgınla mücadelelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bilim kurulu üyelerimiz bizzat ilgili ülkelere giderek yerinde tecrübe paylaşımında bulundular. Video konferans yoluyla birçok ülkenin bilim insanlarıyla bir araya gelerek bilimin yeniliklerini paylaşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“2021 yılını dünya genelinde sağlık çalışanları yılı kabul edilmesine ilişkin teklifimizi Dünya Sağlık Örgütüne ilettik”

Sağlık çalışanlarıyla ilgili konuşan Bakan Koca, “İnsanlık açısından büyük bir dönüm noktası olan pandemiyle mücadelede gösterdikleri fedakarca çalışmalarla hepimizin takdirini kazanan bu uğurda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu. Sizlerin huzurunuzda hepsine şükranlarımı sunuyorum. Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgında hayatın kaybedenler Allah’tan rahmet yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da sağlık çalışanları mücadele de ön safta oldu. Bu fedakar çalışmaları bir nebze olsun taçlandırma adına 2021 yılını dünya genelinde sağlık çalışanları yılı kabul edilmesine ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütüne ilettik. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bu kritik dönemde yerli tanı kiti ve solunum cihazının geliştirilmesiyle aşı ve ilaç çalışmalarında öncü rol oynadı. Sağlık alanında önemli hizmet verenleri ve bilim insanlarımızı teşvik etmeye ödüllendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.