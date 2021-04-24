Bakan Kurum’dan Pendik Belediyesi’ne ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik Belediyesine ziyarette bulundu. Başkan Ahmet Cin, Bakan Kurum ile Pendik ilçesindeki yürütülecek çalışmalara ilişkin görüşme sağladı. Görüşme sonrası Başkan Cin, Bakan Kurum’a teşekkür plaketini takdim etti.Pendik Belediyesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Ahmet Cin ile ilçede başta kentsel dönüşüm olmak üzere çalışmalarına devam edilen ve ileriki dönemlerde başlatılacak projeler hakkında görüşme sağladı. Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Pendik Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ve basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Bakan Kurum’a teşekkür plaketi takdim etti.