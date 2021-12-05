banner4556

Bakan Soylu Balıkesir’de

banner4336

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere Balıkesir’e geldi.

Bakan Soylu Balıkesir’de
banner3909
banner4558

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere Balıkesir’e geldi.

Koca Seyit Havalimanı’na iniş yapan Bakan Soylu’yu milletvekilleri, il ve ilçe protokolü çiçeklerle karşıladı. Havalimanında AK Partililer ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmediği vatandaşlarla sohbet etti. Karşılama töreninin ardından İçişleri Bakanı Soylu, karayolu ile Ayvalık’a hareket etti. Bakan Soylu, daha sonra il merkezine geçerek, burada bazı programlara katılıp temaslarda bulunacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kavga etti, hırsını park halindeki arabadan aldı
Kavga etti, hırsını park halindeki arabadan aldı
  1. ASAYİŞ

banner4389

banner4349

banner3841