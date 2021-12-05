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Bakan Soylu Balıkesir’de incelemelerde bulundu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık ilçesinde düzenlenen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Buluşması’nın ardından Balıkesir merkeze hareket etti. Soylu Balıkesir’e gelirken Özgün Zeytincilik firmasını ziyaret ederek, Balıkesir girişindeki Atatürk Evi’nde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu Balıkesir’de incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık ilçesinde düzenlenen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Buluşması’nın ardından Balıkesir merkeze hareket etti. Soylu Balıkesir’e gelirken Özgün Zeytincilik firmasını ziyaret ederek, Balıkesir girişindeki Atatürk Evi’nde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ayvalık’taki programının ardından Balıkesir’e gelirken bölgenin en büyük zeytin zeytinyağı üretici firması Özgün Zeytincilik’e ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden firma kurucusu Ahmet Sucu’nun ailesine taziyelerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Balıkesir girişindeki Atatürk Evi’ne uğradı. Burada yetkililerden bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Öğretmenevi’ne geçerek burada basına kapalı güvenlik toplantısına katıldı.

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