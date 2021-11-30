Başkan Ahmet Cin’den İmamoğlu’na sert tepki: “Pendik’i yok sayamazsınız”

İBB’nin Pendik’te temelini attığı ve ekonomik gelir elde etmek amacıyla projelendirdiği Kiptaş’ın lüks rezidans projesinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu, Pendik’teki inşaatın temel atma töreninde skandal iddialarda bulundu. Konu hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “İşte Belediyemizden Kiptaş ve İBB tarafından alınan bütün ruhsatlar burada. Çamçeşmedeki lüks proje, sosyal konut olmadığına göre bu projenin de ruhsatını bizden almalılar. Almadılar. Bu, istismardır, hakka tecavüzdür. Bütün ruhsatlar Pendik’ten, bu niye değil? Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. Başkan Ahmet Cin konuşmasını devamında, “Başkan bey dertlenecekse, 2,5 yılda, hazır teslim aldıkları halde, vatandaşa teslim etmedikleri hazır konutlarla ilgili dertlensin. Teslim edin vatandaşlarımızın hakkını. Başkan bey, ilçelere eşit hizmetten bahsediyor. Hizmet yok ki neyin eşitliği olsun. Daha yapılanlar teslim edilmemiş” ifadelerinde bulundu.

Ne olmuştu

Pendik ilçe sınırlarında, 42 bin metrekare alanda yapılan 140 bin metrekare inşaat projesiyle ilgili Pendik Belediyesi’nden ruhsat alınmamasına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin İSKİ Genel Kurulu’nda tepki göstermişti.

27 Kasım Cumartesi Günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çamçeşme’deki proje alanında temel atma töreni düzenlemiş, temel atma töreninde Başkan Ahmet Cin’i hedef alan bir konuşma yapmıştı.

Başkan Ahmet Cin 29 Kasım’da bir video mesajla Ekrem İmamoğlu’na cevap vermiş, sosyal medya hesaplarında yayınladığı videonun sonunda, konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini ilan etmişti.

“Bütün ruhsatlar Pendik’ten bu niye değil”

Düzenlediği basın toplantısında; Pendik sınırlarında, lüks standartlarda, gelir elde etmek üzere yapılan projeyle ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Pendik Belediyesi’ni yok saydığını, KİPTAŞ’ın kendilerine ruhsat almak için müracaat etmediği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden teamüle aykırı bir şekilde ruhsat aldığını ifade etti. Başkan Cin; “KİPTAŞ Pendik sınırlarında 15 proje gerçekleştirdi ve bunların ruhsatlarını Pendik Belediyesi’nden aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü de Pendik sınırlarında yapılan bütün inşaatlarının ruhsatlarını belediyemizden aldı. Sayın İmamoğlu döneminde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizden 2 ruhsat aldı. Bunlar, mevzuata uygun olarak düzenlenip kendilerine verildi. Gelir getirici bu işte bizden ruhsat almadılar. İstemediler bile. Bu Pendik’i yok saymaktır. Pendik’in hakkını yemektir. Buna müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Başkan bey rahatsız olsa da Pendik’in hakkını her ortamda arayacağız. İşte Belediyemizden Kiptaş ve İBB tarafından alınan bütün ruhsatlar burada. Çamçeşmedeki lüks proje, sosyal konut olmadığına göre bu projenin de ruhsatını bizden almalılar. Almadılar. Bu, istismardır, hakka tecavüzdür. Bütün ruhsatlar Pendik’ten bu niye değil? Bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

“Saygı gösterir saygı bekleriz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı konuşmada, kendisinin itibarına yönelik bir saldırı yapıldığını iddia etmesini de değerlendiren Başkan Ahmet Cin; “Sayın Belediye başkanının hem başkan hem kişi olarak itibarı yanımızda saklıdır. Ancak, söz konusu olan kişisel bir mesele değil, kişisel bir itibar meselesi hiç değildir. Sayın Başkan’ın itibarı gibi bizim de kurumumuzun da itibarı var. Saygı isteyen öncelikle saygı gösterecek. Pendik’te 140 bin metrekare inşaat projelendireceksiniz ve biz bunu zabıta denetiminde öğreneceğiz. Saygı bunun neresinde?! Pendik’i yok sayarak Pendik’e ve Belediyemize saygısızlık yapılmasını sineye çekemeyiz.” dedi.

“İş birliklerini suç gibi söylüyorlar”

İBB Başkanı İmamoğlu’nun vakıflarla ilgili yaptığı göndermeye de değinen Ahmet Cin; ” Başkan bey, AK Parti döneminde yapılan yatırımlar arasında tercihler kullanıyor, bazılarını sahipleniyor, kendisi yapmış gibi anlatıyor. Bazılarını ise suçmuş gibi gösteriyor. Kiptaş, İBB, Pendik Belediyesi ve bir vakıf arasında, halkın doğrudan faydalandığı bir hizmet için iş birliği yapıldı. Başkan bu iş birliğinden rahatsız olmuş. Bu iş birliğini bir suçmuş gibi söylüyor. Bu iş de dönemimizde yapılan bütün diğer işler gibi vatandaşımızın menfaati için yapılmıştır. Ortadadır, gizlisi saklısı yoktur. Başkan beye tavsiye ediyorum, bu işbirliklerine de sahip çıksın. Suçmuş gibi göstermekten vazgeçsin.” şeklinde konuştu.

“2,5 yılda 432 konutu teslim edemediler”

Pendik’te gecekondu sahiplerine verilmek üzere yapıldığı halde teslimleri yapılmayan sosyal konutlarla ilgili İBB icraatının anlaşılamaz olduğunu, seçimin üzerinden 2,5 yıl geçtiği halde, bu konutların teslim edilmemiş olmasının kasıt değilse iş bilmezlik olduğunu ifade eden Ahmet Cin; “AK Parti döneminde, Pendik’teki gecekondu sahiplerine verilmek üzere 432 konutun inşaatı tamamlandı. Bu konutların hak sahiplerine teslimi gerekiyor. Sayın başkanın, başkanlığının üzerinden 2,5 yıl geçti, hiçbir hak sahibine evini teslim etmediler. Üstelik bu konutları, kiraya vermek istediklerini biliyoruz. Buna itiraz ediyoruz. Bu arada, başkan bey dertlenecekse, 2,5 yılda, hazır teslim aldıkları halde, vatandaşa teslim edemedikleri hazır konutlarla ilgili dertlensin. Teslim edin vatandaşlarımızın hakkını. Başkan bey, ilçelere eşit hizmetten bahsediyor. Hizmet yok ki neyin eşitliği olsun. Daha yapılanlar teslim edilmemiş” diye konuştu.