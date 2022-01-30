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Başkan Akgün’ün anne acısı

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün annesi Ayşe Akgün bu sabah kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Başkan Akgün’ün anne acısı
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün annesi Ayşe Akgün bu sabah kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün annesi Ayşe Akgün (103), bu sabah rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Akgün, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akgün, 31 Ocak Pazartesi günü Kuba Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Merkez Mahallesi’nde defnedilecek.

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