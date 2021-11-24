Başkan Aydın’dan Ankara çıkarması

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve İlçe Kaymakamı Rahmi Köse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Başkan Davut Aydın, Osmangazi Meydanı ve Millet Bahçesi projeleri ve diğer projeler hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bursa Yenişehir Belediye Başkanımız Davut Aydın ve Yenişehir Kaymakamımız Rahmi Köse ile ilçemizde hayata geçireceğimiz meydan ve millet bahçesi projelerimizi görüştük, Yenişehir’deki çevre ve şehircilik yatırımlarımıza ilişkin genel bir değerlendirme yaptık” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’u makamında ziyaret ettik. İlçemizde hayata geçireceğimiz Osmangazi Meydanı ve Millet Bahçesi projelerimizi görüştük, Yenişehir’deki çevre ve şehircilik yatırımlarımıza ilişkin genel bir değerlendirme yaptık. Katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ederim” diye konuştu.