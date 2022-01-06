banner4556

Başkan Demir, Güngören’de kıraathanelerde mahalleliler ile buluştu

banner4336

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, akşam saatlerinde kıraathanelerde yapılan ‘Semt Buluşmaları’ programlarıyla vatandaşlar ile bir araya geldi. Farklı farklı mahallelerdeki buluşmalara katılan Başkan Demir, ilçe sakinleri ile sohbet ederek onların istek ve önerilerini dinliyor.

Başkan Demir, Güngören’de kıraathanelerde mahalleliler ile buluştu
banner4581

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, akşam saatlerinde kıraathanelerde yapılan ‘Semt Buluşmaları’ programlarıyla vatandaşlar ile bir araya geldi. Farklı farklı mahallelerdeki buluşmalara katılan Başkan Demir, ilçe sakinleri ile sohbet ederek onların istek ve önerilerini dinliyor.

banner4575

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, ‘Semt Buluşmaları’ kapsamında akşam saatlerinde ilçe sakinleri ile mahallelerdeki kıraathanelerde bir araya geliyor. Başkan Demir, programlara katılan ilçe sakinlerine bugüne kadar yapılan projeler ve devam eden projeler hakkında bilgilendirme yaparak, “Toplantılarımızın iki amacı var birincisi bizim size anlatmak istediklerimiz ikincisi ise sizin bizlere söylemek istediklerinizi ilk elden, birinci ağızdan anlatmanızdır” dedi.

Başkan Demir, yaptığı konuşmaların ardından toplantılara katılan vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlıyor. Demir, ‘Semt Buluşmaları’nın belirli aralıklarla ilçe genelinde devam edeceğini de belirtti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak...
İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak...
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321