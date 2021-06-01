Başkan Yıldırım’dan İmamoğlu’nun iddialarına yanıt

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla’da katıldığı bir temel atma töreninde kendisinin KİPTAŞ genel müdürü olduğu dönemle ilgili yaptığı açıklamalara İBB kürsüsünden yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Tuzla Meydan Evleri Temel Atma Töreni’nde geçmişte KİPTAŞ’ın Başakşehir’de arsa alımıyla ilgili usulsüzlük yapıldığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. 1999-2019 yılları arasında KİPTAŞ’ın genel müdürlük koltuğunda oturan ve birçok önemli projenin hayata geçirilmesine vesilen olan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İmamoğlu’nun iddialarına İBB Meclisi kürsüsünden belgelerle cevap verdi.

Yalan söylemenin en büyük kötülüklerden biri olduğunu söyleyerek söze başlayan Başkan İsmet Yıldırım, “Alnımızın akıyla 19 buçuk yıl KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yaptık. AK Parti hükümetleri döneminde çok ciddi işler ortaya koyduk. İstanbul’a güzel hizmetlerde bulunduk. Her ilçede hemen hemen dokunmadığımız yer kalmadı. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan arkadaşlarımız da bilirler, çok değerli hizmetler yaptık” dedi.

“Memleket algıyla yönetilmez”

İmamoğlu’nun iddialarına detaylarıyla cevap veren İsmet Yıldırım, “Memleket algı ile yönetilmez. Bir de insanların şerefi var, haysiyeti var. Mahkemede kendisiyle hesaplaşacağız. Bakın, KİPTAŞ olarak Bahçeşehir’de 5.500 konut yaptık. 5 yılda, her sene 20 bin konut yapacağız vaadiyle iş bitmiyor. O işin altyapısını yapacaksınız, arsaları bulup, alacaksınız. Bir teknik hazırlık yapacaksınız, çok hızlı da imalat yapacaksınız. bin konut, 2 bin konut, 5 bin konut, 10 bin konut temelleri atarsanız o 100.000 konuta ulaşabilirsiniz. Başka türlü nasıl yapacaksınız? Bakın İSKİ’den ne güzel bahsediyorsunuz. İSKİ çalışıyor diyoruz. KİPTAŞ’ı da çalıştırmak için bir arsa stokunuzun olması gerekiyor” dedi.

“Belediye başkanından mı karar alacaktık”

Verdiği tüm bilgilerin belgelerinin olduğunu belirten Başkan Yıldırım, ”Bahçeşehir 659 ada 1 parsel ve 660 ada 2 parsel, arkadaşlar biri 78.775,38 metrekare, diğeri de 30.516,20 metrekare. Yani toplamda 2 arsa 109.291,58 metrekare. Bir iş yapılırken mutlaka şirketlerin yönetim kurulları vardır, oralarda görüşülür bu konular. Bir de yönetim kuruludan karar almış diyor. Nereden alacaktık, belediye başkanından mı karar alacaktık? Şirketler yönetim kurullarıyla, belediyeler de meclisleriyle idare edilir. Biz de şirket yönetim kurulundan kararımızı almışız” dedi.

“Sokaktan geçen birisi değil”

KİPTAŞ’ın Başakşehir’de hayata geçirdiği projelerle ilgili veriler de paylaşan Yıldırım, “Şimdi biz bu arsayı alırken bir mukavele yapmışız satıcıyla. Bir kere bilinmeyen bir şahıs değil. Herhangi bir şahıs diyor Ekrem Bey. Ve orada da yanlış bilgi var. Bir parselin sahibi bir şirket. Diğer parselin sahibi de o birinci parselin sahibiyle ortak ikinci bir şirket. İki şirket var ikinci parselde yani. Hem de ikinci parselde yüzde elli hissesi var. Yani sokaktan geçen birisi değil. Biz insanlarla oturmuşuz, konuşmuşuz. Demişiz ki, birinci parseli alırız. Ama ikinci parselde hissedarın var ve üzerinde takyidatın var. Yani banka borçların var. Kendisinin yok, diğer ortağının var. Onu temizleyerek gelirsen fiyatımız budur demişiz. Haa temizleyemediğin için gelemedin, o zaman 1. parselini bin liradan alırız demişiz, kelepir fiyatına. Arsasını 5 gün sonra temizlemiş gelmiş. Arsa ile birlikte o günün şartlarında, KİPTAŞ için çalışan değerleme şirketlerinin değerlendirmesiyle arsalar 48 ay vadeyle satın alınmış. Ne ile alınmış, bu banka kredisiyle alınmamış. Bir banka borcu yok” dedi.

Hesabı yapıldığında o tarihte KİPTAŞ’a 100 milyon para kazandırdıklarını belirten Yıldırım, “İş yapacaksın dedikodu yapmayacaksın, iftira atmayacaksın” diyerek konuşmasını sonlandırdı.