Başkan Yılmaz: ‘2024 yerel seçimlerinde adayım’

Silivri Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Oğuz Aral Sergi Salonunda bir basın toplantısı organize etti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 yılı hedefleriyle bilgiler verdiği sunumun ardından toplantı soru cevap bölümüyle devam etti. Gazetecilerin sorularına samimiyetle yanıt veren Başkan Yılmaz, Silivri’de hayata geçirilmesi planlanan Hükümet Konağı ve Millet Bahçesi projesi, kamuoyu şirketleri tarafından yaptırılan seçim anketleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yaptığı açıklamalar hakkında konuştu. Volkan Yılmaz ayrıca, 2024 yılı yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

“YAPACAĞIMIZ BÜTÜN KAVGALAR HİZMET ODAKLI OLACAKTIR”

Silivri’ye yapılması planlanan Hükümet Konağı ve Millet Bahçesi projesi ile Silivri Belediyesinin İller Bankasından payına düşen paradan İBB’ye kesilen miktarla ilgili bir soruya cevap veren Başkan Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlanan Millet Bahçesi projesinde, proje çalışmaları bitti ve çalışmaları tamamlamak üzere TOKİ’ye teslim edildi. Mart ayı içerisinde bu projenin ihalesinin sonuçlanmasını bekliyoruz. 6 ay içerisinde ilk kazmanın vurulmuş olacağını düşünüyorum. İnşaat süresinin de 1 yılda tamamlanacağı ifade ediliyor. Şehrin kalbinde 50.000 metrekare bir alandan oluşan Hükümet Konağı ve Millet Bahçesi Silivri’ye çok yakışacak.

İller Bankası konusuna gelecek olursak; yıllık 40 milyon TL civarında bir para bizim İller Bankası payımızdan kesilip İBB’ye gidiyor. Bizim payımızdan size bu kadar para geldi, şu kadar yatırımı yapacaksınız hesabı yapmıyoruz. Silivri’nin ihtiyaçları çok fazla. İBB’nin kırsalda özellikle İSKİ marifetiyle yapması gereken çok iş var. Sabırla bunların yapılmasını bekliyoruz. Biz İBB ile ilişkilerimizi kavgayla veya siyasi mülahazalara dayandırarak yapmıyoruz. Yapacağımız bütün kavgalar hizmet odaklı olacaktır.” dedi.

“EKREM BEY’İN AKLI DA FİKRİ DE İSTANBUL’DA DEĞİL”

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın İBB meclisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sert çıkışları ve eleştirilerinin ikili ilişkilere zarar verebileceği yönündeki soruya cevap veren Başkan Volkan Yılmaz, “Benim İBB’de hem Silivri Belediye Başkanlığı hem de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilliği kimliğim var. Ben her zaman siyasi üslup ve dile dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de bir belediye başkanının toplumda kabul görmüş 52 yıllık mazisi olan, 6 milyonun üzerinde oy alan bir Lidere, Genel Başkana kullanacağı ifadeleri çok dikkatli ve seçici kullanması gerekiyor. Ben Ekrem Bey’in Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’ye ithafen kullandığı ‘sözlerini muhatap almıyorum’ şeklindeki ifadelerini tekrar dinledikten sonra pişman olduğunu düşünüyorum. Bu pişmanlığını ifade etmiş olsaydı ben o gün o kürsüden bu şekilde kendisine yönelik bir konuşma yapmazdım. Bu nedenle sözlerimin arkasındayım. İstanbul’da birçok insan Ekrem Bey’e İstanbul’u yönetsin, problemleri ile uğraşsın, çözüm bulsun diye oy verdi. Ama görülüyor ki Ekrem Bey’in aklı da fikri de zikri de İstanbul’da değil.” ifadelerini kullandı.

“ANKET YAPTIRANLARI ÜZDÜĞÜMÜ BİLİYORUM!”

“Hiç anket yaptırdınız mı?” sorusuna cevap veren Başkan Yılmaz, “Şahsen kendim anket yaptırmadım. Seçimlerde anket yapanlar oldu. Bizim elimize zaman zaman İBB’nin ya da AK Parti teşkilatlarının yapmış olduğu ilçeler düzeyinde anketler geliyor. O anketler karşısında çaresiz kalanlar, moralleri bozulanlar planlarını bizimle yarışmak için değil de bizi Ankara’ya, İstanbul’a ve başka birçok yere layık görerek göndermek üzerine yapmışlar. Bu sebeple anket yaptıranların moralini bozduğumu çok iyi biliyorum. Ben en iyi anketi kamuoyu şirketlerinin değil vatandaşın yaptığını düşünüyorum. Her gün sahada olduğum için vatandaşımızın elini sıkarak, yüreğine dokunarak görüyorum.” dedi.

“AĞUSTOS BÖCEKLİĞİNİ BIRAKSINLAR”

“Önümüzdeki yerel seçimlerde aday olacak mısınız?” sorununa cevap veren Başkan Yılmaz, “Allah ömür verir bir sağlık problemi yaşatmaz ise hiç kimse boşuna umutlanmasın Silivri’ye hizmet etmek için bir sonraki dönemde Silivri Belediye Başkanı adayıyım. Bu konuda benimle mücadele etmek isteyenler çalışmalarına ona göre ağırlık versinler; ağustos böcekliğini bırakıp karınca misali çalışsınlar.” diye konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, soru cevap bölümünün ardından gazetecilere üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu kalemleri hediye etti. Basın toplantısı yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.