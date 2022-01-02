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Başkanı Yıldız: “İstediğiniz gün-saatte gelmeye, milletimize hesap vermeye hazırım”

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı davetin ardından, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığına da "hodri meydan" dedi. CHP örgütüne sosyal medya hesabından üzerinden seslenen Başkan Yıldız, "İstediğiniz gün-saatte gelmeye, milletimize hesap vermeye hazırım. Davetinizi bekliyorum" dedi.

Başkanı Yıldız: “İstediğiniz gün-saatte gelmeye, milletimize hesap vermeye hazırım”
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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı davetin ardından, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığına da "hodri meydan" dedi. CHP örgütüne sosyal medya hesabından üzerinden seslenen Başkan Yıldız, "İstediğiniz gün-saatte gelmeye, milletimize hesap vermeye hazırım. Davetinizi bekliyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığına randevusuz olarak gitmişti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Kılıçdaroğlu’nu Beyoğlu’na davet etmişti. Bu davete yanıt gelmezken, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı, Başkan Yıldız’ın projesi olmadığını öne sürdü. CHP örgütüne sosyal medya hesabından üzerinden seslenen Başkan Yıldız, "Bir Kasımpaşalıya iftira attınız. İstediğiniz gün-saatte gelmeye, milletimize hesap vermeye hazırım. Davetinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Yıldız, yaptığı paylaşımlar ile “Okmeydanı Kentsel dönüşümden ve söz verilip yapılmayan projelerden bahsetmişsiniz. Açık çağrımdır: Beyoğlu’ndaki tüm CHP yöneticilerini ve CHP’ye oy veren kardeşlerimizi davet edin, hemen geleceğim” dedi. Diğer bir paylaşımında ise “Meseleleri konuşalım: 15 yıldır gerçekleştirmeye çalıştığımız Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili neden defalarca mahkemeye gidip projeyi geciktirdiğinizi, projeyle ilgili yaydığınız yalanları, milletimizi nasıl kandırdığınızı” ifadelerini kullandı

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