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Başkanlar, Binali Yıldırım ile görüştü

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Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar ve Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile görüştüler.

Başkanlar, Binali Yıldırım ile görüştü

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar ve Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile görüştüler.

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Belediye Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar ve Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar da katıldı.

“Tecrübelerinden yararlanıyoruz”

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın tecrübelerinden faydalandıklarını belirten belediye başkanları, “Önceki dönem Başbakanlarımızdan, Bakanlarımızdan ve şuanda da partimizin Genel Başkan Vekili olan Binali Yıldırım’ın tecrübelerinden hep beraber istifade ettik. İstişare ve değerlendirme toplantımız verimli bir şekilde devam etmektedir” diye konuştular.

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