Bayram Şenocak'tan adaylık açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti kongresi ve adaylık sürecine ilişkin Twitter adresi üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bayram Şenocak'tan adaylık açıklaması
banner3909

Twitter adresi üzerinden açıklamalarda bulunana AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın @RTErdogan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3552

banner3212

banner3841