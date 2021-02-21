24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın @RTErdogan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam! pic.twitter.com/5JkBR4kYta— Bayram Şenocak ???????? (@bayramsenocak) February 21, 2021
Bayram Şenocak'tan adaylık açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti kongresi ve adaylık sürecine ilişkin Twitter adresi üzerinden açıklamalarda bulundu.
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