BBP: Milletimizin yararına olan her hizmetin arkasındayız

Kavaklı'daki yatırım konusunda Silivri'de en net tavırlardan birini Büyük Birlik Partisi adına İlçe Başkanı Ramiz Aksu belirtti.

Aksu sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “İlçemizde arsa tahsisi üzerinden yaşanan kısır çekişmenin vatandaşlarımıza hiç bir faydası yoktur. Sözde birlik olup ilçemizi bu olay üzerinden kutuplaştıran Millet İttifakı bileşenleri bu sıkıntılı süreçte halkımızın, esnafımızın derinleşen sorunlarına odaklanmalıdır. Katarvari bir muhalefet zihniyeti ile, birbirinizi kötülemekle bu ilçeye, milletimize fayda sağlayamazsınız. Muhalefet olarak ilçemizin ve milletimizin yararına çözüm üretmek için saygı çerçevesinde bir noktada buluşmanız gerek. Birbirinizi kötülemek sadece gerçeklerden kaçmak demek. Bu aziz milletimizin hafızası bir süre sonra unutmaz bu yaşananlar üzerinden, kırmızı kartı, gösterir.Gerçeklerden kaçmak için devamlı gündemi değiştirmenin kimseye faydası yoktur. Silivri Büyük Birlik Partisi olarak milletimizin yararına olan her hizmetin arkasındayız. Bu arsa üzerinden yapılan eylem ve söylemlere boş hamaset söylemi der geçeriz. Ülkemiz, dünya salgın sürecinde siz ‘Buradan nasıl bir siyasi kazanç çıkarırız' derdinde. Milletimizin seçmiş olduğu Devlet Başkanı bir karar vermiş siz bunun üzerinden tartışıyor ve Belediye Başkanımıza bunun üzerinden siyasi oyun hamlesi yapıp hamaset üretiyorsunuz; Aziz Milletimiz, Silivrili hemşerilerimiz bu oyuna gelmez. Büyük Birlik Partisi olarak ilçemiz yararına olan bu yatırımı destekliyoruz. Neymiş ‘başka yermiş'? Biz bu ilçede amacı dışında yapılan çok yerler gördük. Diyelim ki yanlış veya usulsüz bir şey var o zaman bu ülkede şikayet mercileri de var ve her Türk vatandaşına ve yöneticisine açık. Bırakın milletimizi galeyana getirmeyin! Bizler ve milletimiz, ilçe sakinlerimiz bu oyuna gelmeyecektir. Bizim tavrımız nettir, hiç kimsenin tetikçisi, hiç kimsenin kibrinin bekçisi değiliz. Bir gün gelir herkes niyetinin diyetini öder, sandığa gömüldüğünüz gibi yine gömülürsünüz; şüpheniz olmasın diyor ve saygılar sunuyorum.”