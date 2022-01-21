Bek: Senin yerinde olsam istifa ederdim

MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın'ı istifaya davet eden Bek yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Biz ne söylersek belgeli konuşuruz, martaval okuyan maalesef ki sensin. Buyur çayımızı, kahvemizi içerken sana MHP'den ve MHP'ye oy veren kaç kişi istifa etmiş üyelik formlarında kendin gör. Ayrıca bu açıklamayı yazan kardeşimiz benim röportajımı iyi okumamış. İyi okumasını önerip, öyle açıklama yazmasını tavsiye ediyorum kendisine de.

Geçmişte partinizin en üst düzeyinden, en alt yöneticinize kadar “Her türlü Milliyetçiliği ayaklar altına aldık” diyen Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediklerinize bir bakın. Şimdiki durumunuza bir bakın. Sayın Erdoğan'ın karşısına kiminle birlikte aday çıkardınız? Ağza almaya bile terbiyemin müsaade etmediği kelimelerle suçladığınız Sayın Erdoğan'a neden şimdi biat ettiniz? Daldan dala atlayan kim acaba?

Anavatan Partisi'nde siyasete başladım, 2008'de de sonlandırdım. 2017'de de Genel Başkanımız Meral Akşener siyaset sahnesine çıkana kadar hiçbir siyasi oluşumun içinde olmadım, seçimlerde vatandaşlık görevimi yaparak oy kullandım. 2017'de de Akşener'in liderliğindeki ‘Cesurlar hareketine' katıldım. Rahatsız mı oldunuz?

Elli yıllık bir siyasi partinin 2017'den beri ilçe başkanısın, MHP sen ilçe başkanı olmadan evvel 7 Haziran 2015 seçimlerinde % 13.40 oy almıştı, sen İlçe Başkanı olduktan sonra yapılan 24 Haziran 2019 seçimlerinde % 8.4 oy aldı.

Elli yıllık MHP Silivri'de senden önce 2015 Haziran seçimlerinde % 13.40 oy alıp 3. Partiyken, sen ilçe başkanı olduktan sonra 2018 Haziran seçimlerinde % 8.4 oy alarak CHP, AKP, İYİ Parti ve HDP'nin ardından 5. Parti konumuna düşmüştür. Partimi bu duruma düşürdüğüm gün ben olsam istifa ederdim.”