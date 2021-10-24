Beyatlı “Etrafına dioksin gazı salıyor olabilir”

İlçe Başkanlığında düzenlenen kahvaltılı programa İl Başkanlığı yöneticisi Banu Anıl, İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı ve ilçe yöneticileri katıldı.

Yerel ve genel siyasetin konuşulduğu programda İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı “Seymen Katı atık merkezinin çok zehirli olan dioksin gazının olabileceği şüphesini dile getirerek “Kaç sene oldu bu depo buraya yapılalı, oradaki atıklar kaç derecede yakılıyor, eğer 850 dereceden aşağı bir ısı ile yakılıyorsa etrafına dioksin gazı salıyor. Ben bu konuda yetkililerden herhangi bir yanıt almış değilim” dedi

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021, 18:59