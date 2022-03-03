Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Muharrem Tüfekçioğlu oldu

İçişleri Bakanlığınca 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine vekaleten bakacak isim, CHP’li meclis üyesi ve Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Tüfekçioğlu oldu.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanlığını yürüten Selçuk Erdağı’nın bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine 19 Ocak’ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Belediye binasından rüşvet alırken yakalan Erdağı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında belediye incelemeye gelen mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin’in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla anayasanın 127’nci maddesi ile Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında 2 aylığına geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili yapılan 3 tur oylamanın ardından Muharrem Tüfekçioğlu oldu

Bu olaylar üzerine Bilecik Belediye Meclisi olağanüstü toplantısı bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Belediyesi Meclis 1’inci Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya başkanlığında yapıldı. Toplantıya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Milletvekilleri Yaşar Tüzün, Selim Yağcı ile il ilçe başkanları katıldı.

Seçimde Cumhur İttifakı adayı AK Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya’yı gösterirken, Millet İttifakı adayı ise CHP’li meclis üyesi Muharrem Tüfekçioğlu oldu. Yapılan gizli oylamanın ilk turunda Muharrem Tüfekçioğlu 15 oy, Çetin Kaya ise, 10 oy aldı. 25 meclis üyesi bulunan Bilecik Belediye Meclisinde ilk tur seçiminde üye tam sayısının 3’de 2’sine ulaşamadığı için 2’nci tur oylamaya geçildi. Bu turda da Muharrem Tüfekçioğlu 15 oy, Çetin Kaya ise 10 oy aldı. Bu sonuçlar sonrası yine üye tam sayısının 3’de 2’sine ulaşılamadığı için üçüncü tura geçildi. 15 dakika aranın ardından üçüncü turda da Muharrem Tüfekçioğlu 15 oy, Çetin Kaya ise, 10 oy alırken, Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Muharrem Tüfekçioğlu oldu.

Öte yandan, üçüncü turda Muharrem Tüfekçioğlu’a 14 oy yeterli oluyordu.