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Bilecik’teki yolsuzluğa ilişkin CHP’den açıklama

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Kırklareli’nde ziyaretlerde bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı’nın danışmanın rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilecik’teki yolsuzluğa ilişkin CHP’den açıklama
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Kırklareli’nde ziyaretlerde bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı’nın danışmanın rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kırklareli’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Torun, CHP Kırklareli İl Başkanlığına yaptığı ziyarette bir gazetecinin sorduğu ‘Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı Selçuk Erdağı’nın rüşvet alırken suçüstü yakalandı” sorusunun üzerine yaptığı açıklamada, “Bilecik Belediye Başkanı danışmanının şuanda soruşturma kapsamında soruşturma devam ediyor, soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak” dedi.

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