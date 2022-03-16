Bozoğlu, Hükümet'in Silivri hizmetlerini anlattı

Saygı Duruşu İstiklal Marşı ile başlayan programda İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, 2019 Yerel Seçimleri sonrası ilçeye merkezi hükümet kanalıyla kazandırılan, yapımı devam ve yeni başlayacak projeleri anlattı. Bozoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla:



"Yerel Yönetimler gündemli ilçe danışma Meclisimizi gerçekleştirdik. 2023 hedeflerimize giden yolda, birlik beraberlik ve kardeşlik şarkılarını, her zamankinden daha gür bir sesle söylüyoruz. Her gün, azmini ve inancını yeni baştan tazeleyen Silivri Teşkilatı olarak, 2023’e emin adımlarla ilerliyoruz.

İstanbul sevdası nedir bilmeyen, sürekli yalan söylemekten başka bir hüneri olmayan bu karanlık parantezi bir daha açılmamak üzere kapatacağız. Kıt akıllarıyla AK Parti’ye ömür biçmeye çalışanlar, nasıl bir şahlanışla geldiğimizi yakında görecekler. Geldikleri gibi gidecekler!

Silivri teşkilatı olarak, bütün kademelerimiz ve birimlerimizle tarihi sorumluluğumuzun şuurunda, bütün benliğimizle Liderimiz, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bu kutlu davanın yolundayız ve yolunda olmaya devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.



Toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, Fatih Çoşar, İl yönetim kurulu üyesi Mahmut Yusuf, Akın Bayram, Yasin Yıldız, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan katıldı.