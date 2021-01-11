Bozoğlu “Kirli siyasetlerine alet etmişlerdir”

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Silivrililer,

Bilindiği üzere CHP İlçe temsilcisi Mobil Halk Ekmek Büfeleri ile ilgili bir paylaşım yapmış ve yaptığı paylaşımda Halk Ekmek Büfelerinin sayısının artırılması konusunda Ak Parti ve MHP’nin Büyükşehir Meclisinde ret oyu kullandığını dile getirmiştir. Bu paylaşım üzerine bizlere kamuoyunu aydınlatmak üzere açıklama yapma gereği doğmuştur.

İBB Başkanı 15 Aralık 2020 tarihinde resmi twitter sayfasında “İstanbullular en kaliteli ve ucuz ekmeğe daha çok ulaşabilsin diye Halk Ekmek'in üretim kapasitesini 1 milyon 250 bine çıkardık. Şehit, gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebimizde de ne olursa olsun ısrar edeceğiz.” diyerek paylaşım yapmış ve hemen bir gün öncesinde ise İstanbul genelinde 142 yeni Halk Ekmek Büfesi açılması için CHP grubu tarafından İBB meclisine sunulan önergede Şehit ve Gazi yakınlarına dair tek bir kelime dahi geçmemiştir. Bu önerge Ak Parti ve MHP oyları ile komisyona havale edilmiştir.

Aynı konu ile ilgili olarak bugün yapılan İBB Meclis toplantısında Grup Başkan Vekilimiz Tevfik Göksu da açıklama yapmış; herhangi bir ret oyunun verilmediğini ve hatta aksine komisyona gitmesi için onaylandığı ve bu ay da bu konuda çalışmaların yapılacağını bizzat kendisi belirtmiştir. Sayın Göksu açıklamasında büfelerin işletiminin Şehit ve Gazi Yakınları tarafından yapılması şartı ile onay verileceğini ilan etmiştir.

Şehit ve Gazi Yakınlarını algı oyunlarına alet ederek, büfe işletimini birilerine peşkeş çekme peşinde olan bu ekip şimdi de güya Mobil Büfe’nin reklamını yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir.

Özde değil sözde söylemlerle Şehit ve Gazi yakınlarını güya dillerinden düşürmeyen CHP zihniyeti algı oyunları ile yüce milletimizin milli ve manevi duygularını bir kez daha kirli siyasetlerine alet etmişlerdir.

Sözde genel başkanlarının yalan ve iftiralarını önek alarak siyaset yapmaya çalışanlara İstanbul halkı da Silivri halkı da gereken cevabı vermiştir, verecektir!

Saygı sevgi ve hürmetlerimle…

Ak Parti Silivri İlçe Başkanı

Mutlu Bozoğlu

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 19:40