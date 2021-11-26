Bozoğlu "Kısa ve öz cevap vermek yeterli"

Esen'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesaja cevap verdiğini belirten Bozoğlu'nun yazılı açıklaması şu şekilde:

24 Kasim Öğretmenler gununu siyasete alet edenlere cevaben.Bilindiği üzere eğitim doğuştan ailede başlar lakin edep haya ahlak ve toplum uyum eğitimi gibi en önemli temel eğitimi bile yarım kaldığı aşikar olan birinin milli eğitim camiasının bu denli önemli olan gününü siyasete alet etmek üzereipe sapa gelmez aciklamalarda bulunmasi kadar basiretsiz bir yaklaşım daha görülmüş değil. Hayır, iktidara laf söyleyeceğim derken geçmiş siyasi tarihten dimağ yoksunu tıynetsizin hali hazırda ortak oldukları partinin uzantısı hatta merkezi Pkk nın kaç öğretmenimizi şehit ettiğinin farkında olmayan birine cevap vermek zorunda kalmak ne elimdir. Keşke Şehit öğretmenlerimizin aileleri ile yüzleşebilecek suratları olsa.Keşke evine ekmek götürebilmek için, iktidarları döneminde pazarda limon satmak zorunda kalan öğretmenlerimizle yüzleşebilseler. Çok değil daha geçen sene kendi parti liderleri 24 Kasım gününde,ayrımcı ve ötekileştirici bir üslupla öğretmenleri hedefe koyarak “Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben onlara öğretmen demem” diyen birisinin arkasından alkış tutmalarida cabasi.Daha onlarca verilebilecek örnek var ama bu mesleği layığı ile yapan kıymetli öğretmenlerimizin bu özel gününü siyasete alet edenlere uymak yerine anlayacakları dilden kısa ve öz cevap vermek sanırım yeterli olacaktır. Unutmayın!‘’Öğretmenliğe saygı Öğretmenin iradesine saygı ile başlar’’Saygılarımla...