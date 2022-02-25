Bozoğlu'ndan parti liderlerine gönderdi

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Millet İttifakında partileri bulunan Genel Başkanlara gönderme yaptı. Bozoğlu, ‘Dünya 5’ten büyüktür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı “Daha adil bir dünya mümkündür" eserini Millet ittifakı Genel Başkanlarına gönderiyorum açıp okusunlar ve nasıl bir liderin döneminde siyaset yaptıklarının farkına varsınlar” dedi.